I look di gennaio | cos’hanno indossato le star?

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questoin bikini per leFrancesca FerragniSono tante leche hanno iniziato il nuovo anno al caldo: i loroprevedono ovviamente il costume da bagno. Per lavoro o per vacanze, le vip hanno sfruttato le feste natalizie per volare ai tropici. Nonostante si sia sposata a settembre, Francesca Ferragni è riuscita a fare la luna di miele solo questo mese: ...