I gagliardetti d’Italia | il Matera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il gagliardetto di un club della Basilicata: ilIlsi costituisce nel 1933 e vanta un passato di rispetto con trascorsi in serie B (stagione 1979-1980) e nelle categorie corrispondenti all’attuale serie C. I simboli riportati neideini sono, tra gli altri, il bue tratto dallo stemma comunale nonché i sassi di, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nel dettaglio, idei biancoazzurri, negli anni Sessanta, presentavano uno stemma con tre torri ed un pallone. Il gagliardetto delnegli anni ’70 Anni ’80 Uno deidelnegli anni ’90 Negli anni Settanta, invece, dopo la realizzazione diricamati in azzurro si passa ...