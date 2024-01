I Fantastici 5 su Canale5 | trailer e trama quarta puntata 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa sera, mercoledì 312024, alle 21:20 in prima serata su, va in onda in prima tv ladella fiction I5 con Raoul Bova. Vediamo insieme la, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il4 – 31Nellade I5, in onda mercoledì 312024, vediamo i ragazzi alle prese con la preparazione dei campionati nazionali. Tuttavia, gli allenamenti vanno a rilento, e Riccardo Bramanti (Raoul Bova) si rende conto che i ragazzi hanno bisogno di una sorpresa per ritrovare la motivazione. Decide così di organizzare una sorpresa per loro, e ...