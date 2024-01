I Fantastici 5 stasera su Canale 5 con Raoul Bova | trama e cast dell' ultima puntata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)31 gennaio su5 va in onda I5, la fiction connei panni di un allenatore di campioni paralimpici. Tornamercoledì 31 gennaio 2024, in prima serata su5 la fiction I5 conallenatore di campioni paralimpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, ci ha tenuto compagnia con otto episodi, gli ultimi due andranno in onda oggi. Ecco cosa c'è da sapere sulla serie:ed episodi di questa sera. I5:Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua famiglia, ma le cose non sono ...