I cortocircuiti del nostro tempo Quelle relazioni quasi pericolose

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Personaggi improbabili, coppie surreali, storie che si intrecciano e tutte le paradossalidi lavoro, d’amore, d’amicizia che intratteniamo con mariti, mogli, genitori, figli, amici e colleghi, ma anche col cibo, cole con la tecnologia. Un percorso travolgente in cui scoprire se un bancomat può innamorarsi del suo correntista durante un prelievo e se un vegano pignolo può migliorare il mondo in cui abita il suo migliore amico, o ancora se un padre apprensivo può insegnare a non esasperare i figli e un prete inconsueto farci passare la voglia di sposarci. È il divertente spettacolo teatrale dal titolo ““, che verrà portato in scena domani alle 21 sul palco del cineteatro Edelweiss di piazza Cuzzi, a Besana. Protagonisti della rappresentazione, sotto la ...

A loro sarà affidato il compito di prendere per mano gli spettatori e portarli a incontrare gioie e paradossi del nostro tempo, usando la comicità come chiave di lettura per sondare nevrosi e ...RIMINI. Nooooo, Sandra Milo no. D’accordo, 90 anni. D’accordo, nessuno è immortale. Ma Sandra Milo...La notizia della sua morte arriva e si diffonde ...RIMINI. Nooooo, Sandra Milo no. D’accordo, 90 anni. D’accordo, nessuno è immortale. Ma Sandra Milo...La notizia della sua morte arriva e si diffonde ...