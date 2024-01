I cittadini segnalano via vai sospetto | scoperto e multato affittacamere abusivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Covo. Il continuo evia vai era stato segnalato dai. Così mercoledì pomeriggio (31 gennaio) gli agenti del Distretto Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale sono intervenuti in un’abitazione del centro storico di Covo. L’immobile, risultato di proprietà di una famiglia asiatica, disposto su due livelli, era stato in parte adibito ad. Il piano terra occupato dalla proprietà, mentre il primo piano veniva dato in affitto per posto letto a connazionali. Al momento del controllo sono stati accertati al primo piano 9 posti letto, alcuni costituiti da un materasso sul pavimento. La proprietà è stata sanzionata amministrativamente (306 euro ad ospite) e invitata a sospendere l’attività abusiva.