I cimeli di “LVI” i vanno a ruba all’asta | la sinistra impazzisce ancora

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen – La storia, dopo quasi 80 anni, è sempre la stessa. La figura di Benito Mussolini rimanela più studiata, chiacchierata e, soprattutto, la più ricercata. Come lo sanno bene i vari scrittori ed intellettuali che da anni portano il pane a casa scrivendo pagine e pagine sul capo del fascismo, lo sa anche Repubblica (nonostante faccia finta di no), che sulle proprie colonne si chiede come mai ad un’asta distorici tutti vogliano dipinti, lettere o qualunque oggetto abbia anche solamente una relazione con il Duce.tutti vogliono idi Mussolini Succede a Roma, dove in una mattinata tra appassionati di oggetti d’epoca idi Mussoliniletteralmente a. Sua Eccellenza supera proprio tutti, compresi i vari Lenin e ...