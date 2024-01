I brianzoli Il Monza apre le porte ai tifosi Maldini-gol | Carboni fa il fenomeno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Decide Giulio (Donati, ndr) quando riprendiamo", dice Palladino in cerchio. "Martedi pomeriggio!", urla Donati. Il ritorno alla vittoria fa sorridere, respirare.leal calore dei, che a dire il vero non è mai mancato: vedi lo striscione che prima di Empoli era stato esposto a Monzello a sostegno di Palladino e i suoi. Ieri pomeriggio nessuno striscione, ma tanti applausi e un bel mix di generazioni: i giovani che si affacciano aldopo anni di affetto per qualche big, i più anziani che conoscono ogni angolo di quel centro sportivo che ora presenta anche una palestra nuova di zecca tra un campo e l’altro. L’ultima miglioria in un ambiente diventato ormai fiore all’occhiello dello sport in Lombardia. Quando Pessina e compagni s’intravedono, sul campo c’è già Matjia Popovic, che con un ...