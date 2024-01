I 100 anni di Ero Sartorelli È il decano dei fornai e il pilastro della famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per una vita ha fatto il panettiere sfornando ogni giorno prelibatezze, in tanti se lo ricordano perché consegnava il pane a domicilio tantifa. Ha compiuto 100ildeidi Città di Castello, Ero Sartorello, per una vita maestro dell’artepanificazione, ma anchedi unain cui ha insegnato "amore e solidarietà, insieme al valore del sacrificio e del lavoro, all’importanza di aiutare il prossimo". Sartorello entra nella schiera dei 20 centenari che popolano il Comune. Tra i ricordi ancora vivi i tempi difficili, i sacrifici e le difficoltà del secondo dopoguerra in Italia, quando lui arrivò dal Veneto dopo l’alluvione del Polesine del novembre del 1951 che causò circa 100 vittime e più di 180 mila senzatetto. Arrivato a ...