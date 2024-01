I 10 lavori più richiesti | Emilia Romagna al secondo posto per numero di offerte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 – L’sale sul podio delle regioni con maggiordie conquista la medaglia d’argento raccogliendo il 17,1% del mercato italiano seconda solo alla Lombardia (31,3%) e scavalcando il Veneto (13,1%) che conquista la medaglia di bronzo. Rimane stabile il Piemonte (9,2%) al quarto, mentre il Lazio è quinto (6,3%). Fuori per poco dalla top 5 la Toscana (6%) che stacca di quasi 4 punti percentuali Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Campania. Questa la classifica di InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che ha analizzato come ogni anno il mercato del lavoro dell'anno appena concluso con l'Osservatorio mercato del lavoro 2023 che, analizzando le quasi 340.000di lavoro pubblicate in ...