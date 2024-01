Hyperloop | parte in Veneto la sperimentazione del “treno” ultraveloce a lievitazione magnetica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Venezia, 31 gennaio 2024 – Primo passo inper realizzare un sistema di trasporto, un “” innovativo in grado di viaggiare a terra alla velocità di un aereo sfruttando la levitazionee le tecnologie dei tubi a bassa pressione per ridurre l’attrito all’avanzamento. Una rivoluzione nella mobilità terrestre, che se sarà possibile da realizzare, non solo permetterà di muovere persone e merci in modoma anche in modo sostenibile. La firma con Concessioni autostradali venete Il progetto Gresta: “Italia pronta per avere un ruolo nel trasporto” Cos’èLa firma con Concessioni autostradali venete "Firma storica indel contratto tra Concessioni autostradali venete (Cav) e ...