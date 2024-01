Hockey ghiaccio | in Alps League arriva la seconda vittoria per Ritten Successo di misura con il Bregenzerwald

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Buone notizie per. La squadra italiana, attualmente impegnata nella “fase vincitori” del Campionato2023-2024 disu, ha vinto il delicatissimo incontro odierno in casa del, salendo così al secondo posto del raggruppamento A alle spalle di Vipiteno. Unadi cuore quella di Renon, abile a reagire al vantaggio iniziale messo a referto dai padroni di casa, i quali si sono portati avanti con Zwerger al 6:37. La risposta èta al 19:49 per merito di Spinell, bravo a ripristinare gli equilibri. Il copione si ripete nei primi secondi del secondo periodo, quando Zwerger porta di nuovo in vantaggio gli austriaci, salvo poi essere di nuovo raggiunti da Giacomuzzi che, al 3:14, riporta il match in ...