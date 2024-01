Hakimi sbaglia un rigore in Marocco-Sudafrica Conte disse | 'E' una pippa a calciarli'

Un rigore che pesa come un macigno, che pochi devono tirare. Achraf Hakimi si è preso una responsabilità importantissima, si è caricato sulle spalle le speranze di compagni e tifosi, ma non è andata ...Al 84’ l’arbitro assegna un rigore ai marocchini per un fallo di mano di Mokoena dopo la review al Var. Dal dischetto va Hakimi che alza troppo il tiro, prende pienamente la traversa e fallisce la ...Incredibile flop algerino e festa grande per i Mourabitounes, prima volta agli ottavi (trovano Capo Vede), insieme ad Angola e Burkina Faso. All'87' Gambia avanti 2-1 e Leoni Indomabili a casa: l'auto ...