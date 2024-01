Ha ragione La Russa | Giorgia Meloni non è la ‘classica donna’ | si è fatta da sola anzi da solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il mondo visto da Ignazio Lasembra un film in bianco e nero, al massimo uno spaghetti western con sfumatura seppia: i busti di Mussolini, i figli con i nomi degli “indiani” e adesso le “classiche” donne italiane che per fare carriera hanno bisogno dei “Pigmalioni”. Lo ha affermato davvero, ieri sera durante l’intervista che gli ha fatto Nunzia De Girolamo nella trasmissione “Avanti popolo”. Ma lo ha affermato per contrasto, per glorificare la “sua”, che – appunto – “non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere; non ha avuto bisogno di Pigmalioni, non ha avuto bisogno d’aiuto”. Laè rimasto fermo agli anni in bianco e nero, quando le segretarie facevano fare bella figura ai capitani d’industria, o forse a quegli anni in cui il Pigmalione per acclamazione, quel Silvio Berlusconi tanto ...