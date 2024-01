Guida sicura per autisti soccorritori Una giornata di addestramento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un percorso che ha impegnato ben cinquantadella Misericordia di Pistoia, Momigno e Uzzano, e di Candeglia, che domenica hanno partecipato agli esami per l’abilitazione alladei mezzi di emergenza e di urgenza. Unadi formazione, che si è svolta in Sant’Agostino dalla mattina al pomeriggio inoltrato, e che ha visto come referenti Gianluca Arcangeli, per la formazionedella Misericordia di Pistoia, e Luca Bonaiuti, referente provinciale. "Abbiamo organizzato questo percorso - ha spiegato Bonaiuti – in ottemperanza della legge 83/2019 della Regione Toscana, che riguarda la formazione specifica deglidelle ambulanze. La nuova legge come grossa introduzione ha proprio la formazione specifica degli. Le Misericordie hanno un percorso ...