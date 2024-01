Guida al limite del coma etilico | fermato un 77enne a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Aldelper le strade del centro di: è statoieri sera unallamentre procedeva in maniera pericolosa, facendo repentini cambi di direzione sulla carreggiata. Sottoposto ai controlli della polizia locale, è risultato in evidente stato d'ebbrezza: quasi da non reggersi in piedi, una volta uscito dall'auto, tanto da essere soccorso dall'intervento di una ambulanza. L'uomo si è poi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, venendo sanzionato con il ritiro immediato della patente di, la denuncia penale e il sequestro del veicolo risultato di sua proprietà. Al termine dell'accertamento da parte dei vigili urbani è stato necessario anche l'intervento ...