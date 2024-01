Guerra Russia-Nato | Vienna lancia l’allarme È una minaccia remota ma bisogna prepararsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un attacco russo allaè molto improbabile ma non può essere escluso, con un leader come Putin. Respingerlo è possibile. Ma. Così Alessandro Marrone, responsabile Difesa dell’Istituto Affari Internazionali (Iai). Quanto è credibile ladi un attacco russo nei prossimi cinque anni ad un Paese, quando Mosca non riesce a prevalere contro la sola Ucraina? "Laè moltoma non può essere esclusa a priori e quindi è necessario preparare una deterrenza tale che possa scoraggiare un eventuale attacco. Con lain Ucraina laha subito pesanti perdite di risorse umane, più di 315mila soldati tra morti, feriti e prigionieri, e una estesa distruzione di equipaggiamento militare. ...