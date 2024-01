Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 31 gennaio Il Regno Unito e gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l’Iran e gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all’attacco in Giordania. “Ma non cerchiamo unacon l’Iran né un conflitto ampio in Medio Oriente”: così il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Presa di mira la base militare Usa di al Omar in Siria da razzi sparati da forze filo-iraniane.smorza le aspettative per una tregua duratura a Gaza: “accetti di porre fine all’aggressione globale alla Striscia”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, sullatrae ...