Gualtieri | Città candidata per sede agenzia europea antiriciclaggio

Il video integrale della consegna della Lupa Capitolina 2024 a Paola Cortellesi , in Campidoglio con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , poi ... ()

Il video integrale della consegna della Lupa Capitolina 2024 a Paola Cortellesi , in Campidoglio con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , poi ... ()

«L'obiettivo è trasformare in zona 30 chilometri orari il 70% delle strade di Roma entro la fine della consiliatura». L'annuncio del sindaco della ... (iltempo)

"Roma città 30 all'ora? Irrealizzabile con Gualtieri". Parla Massimiliano Fuksas

"Un progetto come quello di Bologna, a 30 all... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)