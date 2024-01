Gruppo FS | l' Ad Ferraris in pole per la riconferma; per la carica di presidente possibile staffetta Belloni - Giadrossi - ESCLUSIVA

il Presidente dell’A.N.M.I. Gruppo di Ferruzzano, Marò Vincenzo Curulli; nonché i premiati degli anni scorsi, Lilly Spina (Stilista) e Salvatore Clemensi (Parrucchiere); gli studenti della V/A A.F.M.Speranze finite per Fabio Ferrari, ingegnere di professione e runner per passione, di cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel bresciano: l'uomo, 55 ...con l’ex ministro Carlo Calenda ad avere accusato la sinistra e i sindacati di avere “coperto” mediaticamente la fuga dell’ex Fiat in Francia in cambio di una linea editoriale a loro favorevole del ...