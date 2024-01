Greta Thunberg | inizia il processo | di cosa è accusata e cosa rischia l’attivista per il clima

È venuta per manifestare, ma non per il clima . Greta Thunberg ha fatto un’apparizione a sorpresa al mercato di Lipsia e ha preso parte a una ... (ilfoglio)

Le accuse contro l'attivista per il clima riguardano fatti avvenuti durante una manifestazione contro l'industria energetica, in centro a Londra, lo scorso 17 ottobre ...Una lettera aperta si aggiunge alla petizione di musicisti finlandesi e islandesi. L’Ebu, che organizza, ha fatto sapere che non escluderà Israele ...Lei che spezza le catene e quasi spicca il volo, sul vestito la scritta “Ila, resisti”. Ila è Ilaria Salis, l’insegnante di scuola elementare di Monza da undici mesi detenuta in Ungheria con l’accusa ...