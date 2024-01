Greta | Paola ed Emma | il volto femminile del cinema

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Spesso ilè stato visto come un luogo dove il patriarcato e la voce maschile hanno avuto possibilità quasi infinite per esprimersi. In effetti, andando indietro nel tempo, non sono molte le donne cui è stata offerta la possibilità di presentare una propria visione e, oltretutto, ricevere la considerazione di premi importanti. Per consegnare, ad esempio, l’ambito Oscar nelle mani di una regista si è dovuto attendere addirittura il 2010. Nello specifico si è trattato di Kathryn Bigelow, premiata per The Hurt Locker. Dopo di lei, poi, sono arrivate Chloé Zhao e Jane Campion. Riconoscimenti che sono avvenuti con decenni di distanza dal primo ma che hanno iniziato a segnare, forse, un cambiamento di tendenza. Lo stesso che nell’ultima stagionetografica ha assistito al successo di tre pellicole dirette, interpretate e prodotte con un chiaro ...