Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Doha con chiara preferenza per le acque libere Sarà così anche a Parigi?

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Al di là di come andrà a finire la 10 km di, a meno di contrattempi,sicuramente al via della gara indiche, a meno di altri contrattempi, si disputerà sulla Senna, in pieno centro della Ville Lumière che diventeràun grande stadio a cielo aperto. La qualificazione ottenuta a dicembre per i 1500 stile libero ai Giochi Olimpici di, permette adi dormire sonni abbastanza tranquilli, grazie ad un regolamento che premia nella gara di fondo chi partecipa già alle gare in piscina. Questo significa che, sempre a meno di sorprese e contrattempi,riproverà a fare aquello ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ... (oasport)

Sono andate in archivio le finali del primo giorno degli Assoluti invernali 2023 di Nuoto . Nell’impianto di Riccione una serata in cui gli atleti ... (oasport)

La Nazionale italiana di Nuoto in acque libere è già a Doha e si sta allenando in vista di quelle che saranno le prove dei Mondiali che scatteranno ... (oasport)

NUOTO - Paltrinieri a la Repubblica: "Ritiro Non ho ancora deciso, dipenderà dai risultati di Parigi 2024. Io nuoto per vincere, non per partecipare".Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...Il nuotatore Gregorio Paltrinieri intervistato da Repubblica ha parlato della sua carriera e degli impegni futuri che lo attendono.