Grande Fratello | Vittorio ’si sveglia’ contro i compagni | «Imbecilli | razza di deficienti Massimiliano? Non è equilibrato | ha troppi cambiamenti repentini» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(US Endemol Shine) Fin da settembre, periodo in cui ha fatto il suo ingresso nella casa del, si è mostrato paziente e misurato. L’ultima puntata serale del reality ha smosso però qualcosa inMenozzi, che ieri sera si è mostrato particolarmente risentito conVarrese e alcuni dei suoi, non risparmiando loro delle critiche al vetriolo. Nello specifico, tutto è partito al momento della nomination di Varrese, che ha deciso di votare proprio. “Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo scagnozzo. Mi sembrava una scena in cui il mandante dice allo scagnozzo cosa fare” ha precisato, ...