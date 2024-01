Golf | tutti i risultati del weekend Cavina è ancora senza rivali Caroli e Battocchi sono d’applausi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sabato 27 gennaio il TM Open by Taylor Made ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di gennaio alClub Le Fonti. Federicoha battuto avversari e campo completando le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meglio del par previsto per i professionisti. In prima categoria Gianluca Bosco (37) ha preceduto di una lunghezza Giovanni Bacchi Reggiani mentre Alessandro Caruso (35) ha completato il podio. In seconda categoria Davide Zanchini (37) ha superato di misura Federico Marturano e Alberto Benassati, appaiati a quota 36, mentre in terza Fabio Zambelli (41) ha vinto l’avvincente testa a testa con Marco Regazzi, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Domenico Rivelli (38). Domenica la Ocean’s Cup ha unito il divertimento della formula a coppie all’agonismo della ...