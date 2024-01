Golf | i risultati Lomascolo e Cavalieri danno spettacolo Rivi batte Sandrolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Winter Four Ball, gara giocata con formula a coppie sulla distanza di nove buche, ha completato il calendario agonistico di gennaio delClub Casalunga. Antoninoe Davidehanno confermato l’ottima intesa e il già buon momento di forma imponendosi con 23 punti. Alle loro spalle, a due lunghezze, Andrea e Bruno Venturi seguiti, a quota 20, da Matteo Gamberini e Ottavio Lazzarato, che hanno completato il podio. Nella medesima giornata alClub Bologna molti tra i più forti giocatori del circolo hanno animato la January Single Cup. Ben nove tra i primi 10 classificati hanno un handicap di gioco inferiore a quattro, colpi che li separano dallo zero dei professionisti. Gianmarco Naldi ha vinto la gara grazia a un giro in 75 colpi. In prima categoria Giordano(39) ha ...