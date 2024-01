Gli smartphone rugged di Motorola e CAT potrebbero non essere più prodotti

Il progetto lanciato del Comune e dedicato ai giochi di una volta, alle tradizioni, agli antichi mestieri, per non perdere la memoria (repubblica)

Nuovo incredibile traguardo per la Casa di Cupertino, da oggi è diventato il primo produttore di smartphone anche nel mercato orientale cinese La ... (cityrumors)

scegliere un nuovo telefono Android potrebbe essere più difficile di quel che si pensa: in commercio troviamo tanti i modelli che vantano un ... ()

Nelle scorse ore Vodafone ha ufficialmente dichiara to che tutti gli smartphone 5G sono compatibili con la propria rete . Ecco i dettagli. L'articolo ... (tuttoandroid)

Vediamo insieme una curiosa scelta operata da samsung per quanto riguarda la gestione delle notifiche nell'ultima versione della One UI L'articolo ... (tuttoandroid)

L'analista afferma che non dovremmo aspettarci cambiamenti significativi nel design o nuove funzionalità di intelligenza artificiale.Annunciata da Motorola la disponibilità in Italia di tre nuovi device della famiglia moto g: moto g04, moto g24 e moto g34. I device presentati rispondono alla mission del brand che ...OnePlus ha ripreso le vendite di sei modelli di smartphone in Germania, tra cui il pieghevole OnePlus Open e i preordini di OnePlus 12 e OnePlus 12R, pochi giorni dopo che la consociata Oppo ha raggiu ...