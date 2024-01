Gli annunci di Adele e Britney Spears | nuovi progetti delle due star

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In poche ore non uno, ma duedi grandidel pop. Ieri seraè tornata su Instagram per rivelare che presto uscirà un suo nuovo progetto: “Un’anticipazione di un progetto in arrivo. S*x and Diamonds. Scorrete per vedere i diamanti“.invece si è limitata a pubblicare una carrellata di nuove foto con una data, quella di oggi! Glidi. Cosa si nasconde dietro a questi due? Per quanto riguardapotrebbe essere un documentario, magari sulla sua residenza di Las Vegas o forse un tour. Perinvece è meglio non illudersi, potrebbe trattarsi di una serie di video Instagram dove balla fasciata nella sua adorata tutina tempestata di ...