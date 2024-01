Gli allenatori francesi non li vuole più nessuno | l’ultimo a crederci è stato De Laurentiis L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Per trovare le tracce di un allenatore francese che prospera all’estero, bisogna prendere la bussola e guardare in direzione Stati Uniti”. Lo scrive un po’ dolente, osservando una tendenza depressiva: gliormai non se li fila più. Deha dato il colpo di grazia alla scuola francese esonerando Garcia. “Il fenomeno – continua il giornale francese – si chiama Wilfried Nancy ed è appenaincoronato Campione della MLS con la Columbus Crew, squadra dell’Ohio. Questo ex difensore di 46 anni, che ha giocato per il Tolone, il Raon-l’Étape o l’Orléans, non ha il pedigree di Zinédine Zidane, Rudi Garcia o Laurent Blanc, ma questo famoso anonimo salva almeno l’onore della Francia a livello internazionale”. “Dopo l’esonero di Garcia da parte del ...