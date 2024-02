Gisele Bündchen piange la perdita della sua amata madre | Vania Nonnemacher

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La famosa top model, nota per i suoi stretti legami familiari, è in lutto per lasua, all’età di 75 anni. In una precedente intervista con Vogue,ha espresso il profondo impatto che suaha avuto sulla sua vita , descrivendola come devota, gentile e altruista. “Lei è la persona che mi ispira di più. Mi ha insegnato ad essere indipendente e a prendere in mano il mio destino”, ha sottolineato la top model. La triste notiziascomparsa diè emersa domenica 28 gennaio, come riportato dal media brasiliano GZH. Era stata ricoverata all’ospedale Moinhos de Vento di Porto ...