Giro di false fatturazioni | il cantautore Andrea Mingardi chiede il patteggiamento

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Perugia, 31 gennaio 2024 – C’è anche iltra i 36 imputati a cui la Procura della Repubblica di Perugia contesta il reato di. Il celebre cantante, tramite il suo difensore Riccardo Carboni, ha avanzato la richiesta didella condanna, specificando di aver già risarcito l’Erario per quello che viene definito un errore contabile. Al centro dell’indagine c’è un eugubino, titolare di un’azienda di servizi, che, secondo l’accusa, avrebbe emesso fatture per operazioni "oggettivamente" inesistenti a favore di numerosi soggetti che avrebbero così giovato della detrazione indebita di Iva che complessivamente, secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, ammonterebbe a circa 400mila euro, per undi affari di ...

C'è Traversini al centro di quello che le fiamme gialle definiscono un «vorticoso giro di fatture per operazioni oggettivamente ...sul valore aggiunto evasa che sfiora i 400 mila euro. Le false ...