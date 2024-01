Gioventù bruciata | il film che edificò il mito di James Dean

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) GIOVENTU'Iris ore 16.55 Con, Natalie Wood e Sal Mineo. Regia di Nicholas Ray. Produzione USA 1955. Durata: 1 ora e 51 minuti LA TRAMA E' ilcheildi(una meteora, un anno dopo era già morto). Jim è un adolescente americano ben definito dal titolo originale "Rebel without a cause" ribelle senza motivo, come figlio di una nazione dove i ragazzi, 70 anni fa, avevano tutto. Pur avendo tutto,i giovani sfogano la loro inquietudine in giochi pericolosi. Come una corsa in auto su un dirupo nella quale un compagno di Jim ci rimette la pelle. Occorrerà la morte di un altro compagno perchè Jim ritrovi un pò di pace. PERCHE' VEDERLO perchè a quasi 70 anni di ...