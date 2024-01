Giove | il gigante gassoso della nostra galassia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è uno dei pianeti più affascinanti e misteriosi del nostro sistema solare. Questoha sempre catturato l’immaginazione degli astronomi e degli appassionati di astronomia per secoli, e…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Giove, il gigante gassoso dominante il nostro Sistema Solare, è anche il pianeta che ruota più velocemente. Compie una rotazione in meno di 10 ore. Una giornata su Giove dura circa 9 ore e 56 minuti ...Lanciata nell’Ottobre del 2021, questa missione ha l’obiettivo di studiare gli asteroidi Troiani di Giove, un gruppo di asteroidi primitivi che orbitano in tandem con il gigante gassoso. Questi ...Giove, il gigante gassoso dominante il nostro Sistema Solare, è anche il pianeta che ruota più velocemente. Compie una rotazione in meno di 10 ore.