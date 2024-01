Giornata nazionale vittime civili guerre | palazzi si tingono di blu per dire ‘stop’

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il 1° febbraio di ogni anno si celebra ladelledellee dei conflitti nel mondo, istituita con la legge 25 gennaio 2017 n. 9 per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono idi tutto il mondo coinvolti ine conflitti armati. La celebrazione di quest’anno, si legge in una nota, avviene in uno scenario di profonda crisi inter: nei 31 teatri di guerra attualmente in corso nel mondo, lenel 2023 sono state oltre 33.000, è il dato più alto dal 2010*. Per questo l’Associazionedi Guerra (Anvcg), che rappresenta e ...