Giornata nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo | le iniziative a Torino

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Amercoledì 7 febbraio 2024 studentesse e studenti di ogni ordine e grado, in occasione dellaile il cybere nell’ambito della rassegna Il Mondo di Tim Burton, parteciperanno alle proiezioni organizzate dal Museodel Cinema, rivolti ai tre gradi di scuola. Le proiezioni saranno seguite da un indi approfondimento sul tema delcon esperti a cura di Social for Inclusion e in streaming sul territoriocon il coinvolgimento delle scuole. Dal 2017 ogni 7 febbraio nel mondo si celebra laile il Cyber, data in cui istituzioni, esperti e ...