Giornata della memoria | Bisogna passare il testimone ai giovani

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 - “Giusti. I giusti sono coloro che si oppongono al genocidio, all’antisemitismo e all’indifferenza, trasmettendo l’idea di responsabilità del singolo”. Sono le parole di Gabriele Nissim, presidenteFondazione Gariwo, la foresta dei Giusti, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale, che interviene nel corsoseduta solenne del Consiglio regionaleToscana, organizzata in occasione del Giorno, presso ille italiano di Auschwitz, in via Giannotti. Come ha ricordato in apertura il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, “era un impegno che ci eravamo presi: celebrare questa seduta, ogni anno, in un luogo simboliconostra regione” e Mazzeo ha ringraziato ...