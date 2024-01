Giornata della Memoria | 5 canzoni per ricordare l’orrore della Shoah

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il 27 gennaio, come di consueto, si celebra la. Imperativo “non dimenticare”. Non scordare la tragedia dell’Olocausto eSeconda Guerra Mondiale. Trasmettere di generazione in generazione quella dolorosa pagina di storia è utile affinché non succeda più. Raccontare e farlo non solo attraverso gli aneddoti, ma anche con le poesie, i romanzi, le pellicole cinematografiche e le. Di brani ne abbiamo selezionati 5 per celebrare la. Leggi anche: Chi è Liliana Segre, la vera storiasenatrice deportata ad Auschwitz...