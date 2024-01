Ginnastica artistica | l’Italia riparte dalla Serie A | le Fate lanciano la volata verso le Olimpiadi | tra rientri e assenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il lungo letargo invernale sta ormai per finire e la nuova stagione diè alle porte. Ad aprire le danze sarà la prima tappa dellaA1, che andrà in scena sabato 3 febbraio al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). Sarà un appuntamento importante, perché si alzerà il sipario sull’annata agonistica che culminerà con ledi Parigi 2024 nel cuore dell’estate. L’evento in terra lombarda rappresenterà dunque l’occasione per fare il punto della situazione sullo stato di forma delle azzurre e iniziare la lungache condurrài Giochi nella capitale francese.si rimette in marcia dopo aver sfiorato il podio nella gara a squadre degli ultimi Mondiali e sfoltendo un po’ l’infermeria, che era decisamente piena in ...