Già dalle “prime regionali” il volto della nuova Europa

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 30 gennaio all’internorubrica Spigolature di Ermanno Corsi Grande attesa per leitaliane, ma non minore per il voto europeo. Che strada prenderà quest’ultimo, lo si saprà durante l’election day deciso da Palazzo Chigi per il pomeriggio di sabato 8 giugno e per la mattinata di domenica 9. Scelto questo primo weekend estivo, con le scuole chiuse, “nella speranza di portare alle urne più italiani possibile”. Si avranno nelle mani schede per l’Unione Europea, per (forse) 5 Regioni italiane, per numerose Amministrazioni comunali. Scelte che dovrebbero rafforzare le istituzioni democratiche e su cui, peraltro, incombe l’incubo dell’astensionismo degli elettori. L’auspicio è che si inverta la tendenzadisaffezione alla vita pubblica. PRIMO ASSAGGIO FRA ...