GF | Vittorio Menozzi sbotta VIDEO | “Il mandante e lo scagnozzo E’ follia | questi imbec*lli | razza di…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Durante l’ultima puntata Live del Grande Fratello, Massimiliano Varrese, ha criticato il comportamento di Beatrice Luzzi e, etichettandoli come “”: “ Stasera ho visto una scena molto tipica da Gomorra, una roba tra Beatrice e il suo. Mi sembrava una scena in cui ildice allocosa fare. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Beatrice attacca: “Mi hai fatta passare per una che dice chi votare, non mi fido nemmeno di te. Comincio a pensare di…” GF, Beatrice,, Sara e Marco sbeffeggiano Giuseppe (): “Mette la mutandina ...