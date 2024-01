Getafe-Real Madrid | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è un recupero della ventesima giornata dellae si gioca giovedì alle 21:00:, diretta tv e. L’ultimo recupero infrasettimanale dellaè quello più atteso e vede protagonista ildi Carlo Ancelotti, che in caso di vittoria contro iltornerebbe, da solo, in cima alla classifica. I Blancos attualmente sono a -1 dal sorprendente Girona ma rispetto ai catalani hanno giocato una gara in meno, rinviata due settimane fa a causa della Final Four della Supercoppa di Spagna (poi vinta dal). Vinicius e Nacho – IlVeggente.it (Ansa)Un’occasione da sfruttare ad ogni ...

