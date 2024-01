Gerry Scotti non condurrà Io Canto Family

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(US Mediaset) Cambio al timone per IoGeneration, pronto a tornare in onda su Canale 5 in primavera con la versione. La nuova edizione dello show canterino Mediaset non vedrà infatti alla conduzione. Secondo a quanto anticipato da Dagospia, a prendere le redini del programma sarà Michelle Hunziker. La notizia non è stata confermata da Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa che ha tenuto quest’oggi. L’ad tuttavia non ha escluso tale possibilità. Qualora l’indiscrezione si concretizzasse, per Michelle Hunziker si tratterebbe, di fatto, di un ritorno a IoGeneration, anche se in una veste del tutto inedita: nella quinta edizione, andata in onda tra novembre e dicembre 2023, è stata infatti uno dei membri ...