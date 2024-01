Germania | a gennaio inflazione frena al 2 | 9%

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'insi è indebolita sensibilmente a. I prezzi al consumo sono aumentati solo del 2,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. A dicembre il valore era al 3,7%. Lo ha annunciato l'Ufficio federale di statistica sulla base di dati preliminari, come riporta Dpa.

Nonostante un parziale passo indietro del governo, non si placano le proteste degli agricoltori in Germania . Ecco i motivi. L'articolo Gli ... (lucascialo)

Sciopero dei treni in Germania 23-29 gennaio 2024 – Alla protesta dei trattori si aggiungono, di nuovo, i ferrovieri della DB Cargo, la società ... (urbanpost)

A gennaio il tasso di disoccupazione in Germania è salito di 0,4 punti al 6,1%. Nel dicembre 2023 il tasso di disoccupazione era al 5,7%. I ... (quotidiano)

L' inflazione in Germania si è indebolita sensibilmente a gennaio . I prezzi al consumo sono aumentati solo del 2,9% rispetto allo stesso mese ... ()

Roma, 31 gen. (askanews) – Nuovo calmieramento dell’inflazione in Germania, con cui a gennaio il tasso di crescita dei prezzi al consumo su base annua si è attestato al 2,9%, a fronte del più 3,7% reg ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - L'inflazione in Germania nel mese di gennaio 2024, secondo la stima preliminare di Destatis, ha registrato un +0,2% rispetto al mese precedente e un ...I primi tasselli si stanno già incastrando: a cominciare da Piombino, dove a metà gennaio è stato sottoscritto il protocollo ...rappresenta la seconda manifattura europea dietro solo alla Germania - ...