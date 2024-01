Geolier nella bufera per la canzone di Sanremo | “Il testo è scritto in congolese”

Allo scrittore napoletano non è piaciuto com’è scritto il testo in dialetto della canzone di Geolier per Sanremo 2024: “La lingua non ...Gli utenti italiani del social celebrano i grandi successi del Festival degli anni ‘80 e ’90, riscoprendo la magia della musica italiana ...È interamente cantata e rappata in napoletano la canzone con cui Geolier debutta a Sanremo: "I p' me, tu p' te" fa incontrare elettronica e rap per parlare di un amore finito, una relazione che ...