Geolier | Il testo e la spiegazione di I p’ me | tu p’ te | la sua canzone a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è uno degli artisti esordienti a: il mattatore della scena musicale italiana del 2023 si presenta sul palco dell'Ariston con il brano I p' me, tu p' te. Il Coraggio dei Bambini, il secondo album in studio di, certificato quattro volte platino da FIMI/GfK Italia, è stato l'album più ascoltato in Italia su Spotify nel 2023. Grazie a questo incredibile successo, il rapper napoletano arriva per la prima volta sul palco dell'Ariston. Apresenta il brano I p' me, tu p' te, cantato e rappato in napoletano, che racconta la storia di un amore finito.nella serata dedicata alle cover duetterà con Guè, Gigi D'Alessio e Luchè.di I p' me, tu p' te Nuij simm doije stell ca stann precipitann T stai …