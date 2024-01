Genoa | doppio colpo in attacco per Gilardino | sbarcati Vitinha e Ankeye

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Con qualche ora di ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, è iniziata praticamente in contemporanea nella mattinata di oggi...

Il Calciomercato invernale continua a regalare sorprese e la sessione entra sempre più nel vivo. La Juve ntus è in contatto per beffare Milan e ... (calcioweb.eu)

Probabilmente non è stato il miglior Genoa della stagione. Eppure nonostante ciò, o forse anche per questo motivo, la vittoria... (calciomercato)

Sarà una giornata molto intensa quella di oggi per i medici sociali del Genoa . Nel giro di poche ore lo staff sanitario rossoblù... (calciomercato)

Saldi al cimitero di Riva Ligure, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Giuffra mette in vendita con il 25% di sconto rispetto alla tariffa ordinaria loculi e ossari che costruirà sol ...Sky Sport riporta novità in merito al futuro di Antonin Barak. Secondo l'emittente, il centrocampista viola - cercato dal Cagliari - ha aperto alla possibilità di andare ...Su Gazzetta spazio alla tattica Due sistemi simili ma diversi. Simone più offensivo e con doppio play, Max in cerca di novità. Bastoni alto, la variante Yildiz. Max e Simone ...