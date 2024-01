GdS | Napoli | ecco chi potrebbe sostituire Osimhen nella priossima stagione…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Boniface per il dopo, piacciono anche Gimenez, Zirkzee e David Victor, attaccante delè destinato a lasciare la squadra azzurra al termine della stagione. Molti nomi sono accostati al Club di De Laurentiis per la sostituzione del calciatore nigeriano e La Gazzetta dello Sport riporta le varie possibilità che i dirigenti azzurri stanno vagliando per la sistituzione di Vicror. Questo riporta il quotidiano sportivo: Il sondaggio con il Lille per Jonathan David “L’estate scorsa, ilaveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, attaccante canadese ritenuto perfetto per il 4-3-3 con cui veniva pensato ilcampione d’Italia. Guadagna circa un milione a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2025: prenderlo questa estate ...