Gazzelle | Il testo e la spiegazione di Tutto qui | la sua canzone a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)arriva asulla scia dei successi degli ultimi anni: sull'Ariston porterà il branoqui, ecco ile la. Tra i cantanti che saliranno per la prima volta sul palco dell'Ariston durantec'è anche, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini. Il cantautore romano si esibirà sulle note diqui. Nella serata dedicata alle cover canterà con Fulminacci sulle note di Notte prima degli esami.diqui Lo so che sei stanca Lo sono anche io Sembriamo due panda Amore mio Ed ogni mattina ti svegli e pensi "Boh, chissà com'è che oggi tutte a me" Ma chiamami quando atterri sul mondo perché Mi stringo un po' e sposto un po' di me Vorrei guardare …