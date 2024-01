Gattatico | un murale per la caserma dei carabinieri

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Reggio Emilia), 31 gennaio 2024 – Un nuovosi aggiunge a quelli già realizzati per abbellire le caserme dei. In mattinata è stata presentata l’opera realizzata da Paola Cerchiara alladi, il paese dove l’artista abita. Il nonno di Paola era stato maresciallo dei, il fratello ha svolto servizio di leva nell’Arma. E lei dal 2001 dipinges nelle caserme: lo ha già fatto a Cadelbosco Sopra, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Monticelli Terme, nel comando Compagnia di Guastalla e nei comandi provinciali di Reggio Emilia e Parma, fino alla recente opera a. L'artista ha sempre dipinto affreschi su muro raramente su tela perchè “le tele delineano un confine mentre le pareti mi danno ...

