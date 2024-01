Garanzia nucleare Così Weber Ppe vede il futuro della deterrenza in Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Vogliamo la Nato, ma dobbiamo anche essere abbastanza forti da poterci difendere senza di essa, o con Trump al comando. Indipendentemente da chi sarà eletto in America, l’deve essere in grado di stare in piedi da sola in termini di politica estera ed essere in grado di difendersi in modo indipendente”. Parlando con Politico, Manfrednon ha peli sulla lingua. Il leader del Partito popolare europeo è in via di ritorno da Kyiv mentre viene raggiunto telefonicamente dai cronisti, a cui descrive la sua visione: il (non ancora) candidato presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin sono “le due figure che definiscono il quadro” per il 2024. Le vittorie in Iowa e New Hampshire, dove il Tycoon ha trionfato sugli avversari, hanno fatto sì che si pensasse sempre più seriamente allo scenariori-elezione. ...